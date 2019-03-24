NORVEGIA, LE SPAVENTOSE IMMAGINI ALL'INTERNO DELLA NAVE IN AVARIA

Il tweet di uno dei passeggeri della nave da crociera in avaria al largo della Norvegia è accompagnato da un video che testimonia i momenti drammatici vissuti a bordo.La nave della Viking Ocean Cruise...

Il tweet di uno dei passeggeri della nave da crociera in avaria al largo della Norvegia è accompagnato da un video che testimonia i momenti drammatici vissuti a bordo.

La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia, e ha lanciato l'Sos.

A bordo ci sono 1300 persone da evacuare ma i soccorsi sono ostacolati da vento forte e onde molto alte.