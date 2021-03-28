ADESIONE A PROGETTO “PLASTIC FREE”. NOTA DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA, LUIGI GULISANO E DEL M5 STELLE

Dopo il comunicato ricevuto e pubblicato questa mattina sul progetto "Plastic Free Challeng", riceviamo due note:NOTA DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA, LUIGI GULISANO.“In merito al comunicato stampa diram...

Dopo il comunicato ricevuto e pubblicato questa mattina sul progetto "Plastic Free Challeng", riceviamo due note:

NOTA DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA, LUIGI GULISANO.

“In merito al comunicato stampa diramato in queste ore dal Meetup Amici Cinquestelle Paternò ed il Partito Democratico sull’adesione all’iniziativa “Plastic Free”, l’Amministrazione Comunale riconosce l'iniziativa come lodevole e ringraziamo i proponenti per l'interesse mostrato su un tema importante. È doveroso precisare, altresì, che questa Amministrazione - da sempre sensibile a questi temi - ha già avuto contatti ed interlocuzioni con Rosangela Arcidiacono ed Elena Laudani, referenti di Plastic Free per Paternò. Da qui si è già concordato di firmare un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e Plastic Free: protocollo che è già pronto e che verrà deliberato dalla Giunta nella giornata di domani”.

NOTA DEL MOVIMENTO 5STELLE

Preso atto a mezzo stampa della lodevole iniziativa, il Movimento Cinque Stelle di Paternò, che detiene il simbolo, ci tiene a specificare che non sussiste nessuna collaborazione tra il movimento ed il Partito Democratico in quanto quest’ultimo è una forza strettamente legata e rappresentata nell’esperienza amministrativa del Sindaco Naso. Per questo motivo, i tre consiglieri accolgono con stupore questa pseudo collaborazione dalla quale sono e resteranno estranei. Si auspica altresì la realizzazione dell’iniziativa ma si conferma l’assoluto distacco tra il movimento cinque stelle e chi rappresenta il sindaco ancora in carica.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Questa è la denominazione di tutti coloro, compresi i comuni, che hanno deciso di schierarsi contro l’uso della plastica, nel tentativo di salvaguardare i nostri mari e territori.”

Un’Amministrazione che fa il proprio dovere e che dà il buon esempio, può pretendere comportamenti virtuosi dai propri cittadini, come ad esempio la raccolta differenziata, al fine di aumentare sempre più le percentuali, non solo per soddisfare importanti finalità economicistiche in grado di minimizzare la tariffa, ma soprattutto per salvaguardare l’ambiente e la salute. Per il raggiungimento di tali indiscusse finalità, Meetup Amici 5 Stelle Paternò e il Partito Democratico hanno deciso di unire le forze e di portare in discussione nella massima Assise Civica l’iniziativa Plastic Free Challenge, avvalendosi degli strumenti di partecipazione popolare messi a disposizione dallo statuto comunale.

La rimozione della plastica monouso dagli uffici comunali e dalle strutture pubbliche cittadine con l’avvio di campagne di sensibilizzazione è di certo un importante obiettivo che si integra perfettamente con la Delibera Consiliare n. 29/2014 di adesione alla strategia Rifiuti Zero -afferma Toni Meli organizzatore di Meetup Amici 5 Stelle Paternò-, con la quale l’Amministrazione si impegna in prima persona ad attuare ogni forma di riduzione dei rifiuti a monte dando il buon esempio.

E’ necessario sostenere e rafforzare il patto di fiducia tra Amministrazione e cittadini affinché i temi ambientali sostenuti e sviluppati -afferma la Consigliera del Partito Democratico Barbara Conigliello- si traducono in un patto di corresponsabilità.

L’amministrazione è ormai matura ed è in grado di intraprendere percorsi sempre più virtuosi per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, nessuno escluso!

Per le importanti finalità insite nell’iniziativa Plastici Free Challenge, essa si configura come apartitica, ed in quanto tale, è auspicabile che unisca trasversalmente tutti i soggetti in grado di sostenerla.

Pertanto il Meetup Amici 5 Stelle Paternò e il Partito Democratico sono certi della più ampia partecipazione possibile all’iniziativa attraverso il coinvolgimento non solo delle diverse forze politiche ma anche delle associazioni e dei rappresentanti di categoria presenti nel nostro territorio.