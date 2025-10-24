Nota di chiarimento di Villa San Leo dopo le dichiarazioni dei giocatori

In seguito al comunicato diffuso nei giorni scorsi dai giocatori del Paternò Calcio, i gestori della struttura ricettiva Villa San Leo, che al momento accoglie la squadra, hanno deciso di diffondere u...

In seguito al comunicato diffuso nei giorni scorsi dai giocatori del Paternò Calcio, i gestori della struttura ricettiva Villa San Leo, che al momento accoglie la squadra, hanno deciso di diffondere una nota di precisazione al fine di fornire al pubblico e ai tifosi un’informazione chiara e corretta.

Si comunica quanto segue: Si è ben felici di far parte del progetto della Paternò Calcio e di avere risolto il problema della logistica con una struttura adeguata con tutti i confort, fornita di 14 posti letto distribuiti in 7 camere e un’ampia sala pranzo che ha riscosso il gradimento dei giocatori alloggiati, avendo superato i disguidi causati dalla iniziale gestione dirigenziale già denunciata dai giocatori.

Tanto si doveva al fine di un’esatta e coerente comunicazione nei confronti dei lettori conclude la nota