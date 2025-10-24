95047

Nota di chiarimento di Villa San Leo dopo le dichiarazioni dei giocatori

24 ottobre 2025 16:51
News
In seguito al comunicato diffuso nei giorni scorsi dai giocatori del Paternò Calcio, i gestori della struttura ricettiva Villa San Leo, che al momento accoglie la squadra, hanno deciso di diffondere una nota di precisazione al fine di fornire al pubblico e ai tifosi un’informazione chiara e corretta.

Si comunica quanto segue: Si è ben felici di far parte del progetto della Paternò Calcio e di avere risolto il problema della logistica con una struttura adeguata con tutti i confort, fornita di 14 posti letto distribuiti in 7 camere e un’ampia sala pranzo che ha riscosso il gradimento dei giocatori alloggiati, avendo superato i disguidi causati dalla iniziale gestione dirigenziale già denunciata dai giocatori.

Tanto si doveva al fine di un’esatta e coerente comunicazione nei confronti dei lettori conclude la nota

