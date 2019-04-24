NOTO, AUTO TRAVOLTA DA UN TRENO: MUORE UNA DONNA, FERITO IL MARITO

E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21 ad un passaggio a livello in contrada Zupparda vicino Noto, nel Siracusano.Il treno regionale Modica - S...

E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21 ad un passaggio a livello in contrada Zupparda vicino Noto, nel Siracusano.

Il treno regionale Modica - Siracusa si è scontrato contro l'auto ma secondo una prima ricostruzione le barriere erano regolarmente chiuse. Probabilmente l'auto aveva oltrepassato la sbarra restando sui binari.

L'anziano alla guida sarebbe sceso per cercare di far fermare il treno che invece avrebbe travolto l'auto a bordo della quale era rimasta la moglie. Il passaggio a livello sembra sia in prossimità di una curva.

Nessun ferito all'interno del treno, L'anziano, ricoverato all'ospedale di Avola, è stato indagato dalla Procura di Siracusa per omicidio colposo e disastro ferroviario.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Francesca Eva. La linea ferroviaria è stata interrotta, disagi solo per un treno che è stato sostituito da un autobus.