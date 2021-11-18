NOTO, DUE TOMBAROLI SCOPERTI A SCAVARE NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI ELORO: DENUNCIATI

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato due uomini di 39 anni per tentato furto aggravato di beni archeologici. Gli investigatori hanno sorpreso i due all’interno del sito archeologico d...

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato due uomini di 39 anni per tentato furto aggravato di beni archeologici. Gli investigatori hanno sorpreso i due all’interno del sito archeologico di Eloro, a Noto, nel Siracusano.

I poliziotti prima hanno notato un’autovettura Fiat 500 parcheggiata di fronte al sito di interesse archeologico poi hanno sentito a distanza il suono di metal detector e li hanno sorpresi mentre effettuavano verifiche del suolo, scavando diverse buche alla ricerca di beni archeologici. Sequestrati quattro metal detector, alcune lampade tascabili e arnesi per lo scavo.

“Noto vanta un patrimonio archeologico preda di tombaroli, una piaga che attenta alla bellezza del territorio – ha commentato il questore Gabriella Ioppolo -. Dietro tali furti esiste un contrabbando di reperti archeologici venduti a collezionisti spesso stranieri. Noto è patrimonio dell’umanità ed appartiene a tutti i cittadini del mondo che amano custodire la storia e la memoria“.