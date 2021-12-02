NOTO: RAGAZZINO COLPITO ALLA TESTA DA UN PROIETTILE: È GRAVISSIMO. ERA IN AUTO CON I FAMILIARI

Un ragazzino è stato ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni dopo che un proiettile sparato da una pistola lo ha raggiunto alla testa a Noto (in provincia di Siracusa). Secondo una prima...

Un ragazzino è stato ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni dopo che un proiettile sparato da una pistola lo ha raggiunto alla testa a Noto (in provincia di Siracusa). Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il giovane si trovava in un'auto che stava percorrendo via Platone, in compagnia di alcuni familiari, quando è stato colpito da un proiettile esploso da ignoti dalla strada. I parenti sono corsi al pronto soccorso dell'ospedale di Noto, dove è stato disposto il trasferimento a Catania.

Inizialmente si era ipotizzato che forse la pistola si trovasse in auto e il colpo fosse partito accidentalmente, ma le indagini stanno al momento privilegiando l'ipotesi che qualcuno abbia sparato contro l'auto. Per gli inquirenti chi ha sparato lo ha avrebbe con l'intenzione di uccidere la vittima. Non si sarebbe trattato di un colpo esploso accidentalmente.

Resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagine, mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minorenne. Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'agguato e provare ad identificare chi ha sparato.