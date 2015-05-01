Notte di devastazione: assalto anche all’edicola dell’Ardizzone

Sventrata la saracinesca. Rubati gratta & vinci, zaini e persino caramelle (Foto Video Star)

95047.it Come se nulla fosse. Come se fosse tutto normale. La notte scorsa criminali senza pudore (due bande diverse) hanno messo sottoscacco prima un negozio d’abbigliamento in via Vittorio Emanuele; poi, hanno sventrato la saracinesca dell’edicola che si trova nella zona Ardizzone, dirimpetto alla scuola “Don Milani”, e sono entrati all’interno. Hanno portato via di tutto: soprattutto gratta & vinci (li hanno rubati praticamente tutti) e poi gli zaini per la scuola. Finanche, quasi come sfregio finale, alle caramelle.

L'interno della cartoleria visitata dai criminali

La sorpresa per il proprietario della cartoleria è stata amarissima. Già la settimana scorsa i malviventi avevano provato a forzare la saracinesca: un tentativo andato a vuoto con il colpo che era fallito. La notte scorsa, però, sono riusciti nel loro intento segando la saracinesca ed entrando dentro.