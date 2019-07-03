NOTTE DI FIAMME E PAURA AD ACI CASTELLO
Un vasto incendio sta bruciando macchia mediterranea e sterpaglie a Vampolieri, frazione collinare di Aci Castello.
Le fiamme hanno minacciato alcune ville, un ristorante e una centrale elettrica.
A scopo precauzionale sono state fatte evacuare delle persone da alcune abitazioni.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale che hanno chiesto supporto al comando provinciale di Catania che ha mandato altre squadre. S
ul posto si sono recati anche i mezzi del distaccamento Nord di Catania con alcune autobotti di rincalzo del comando provinciale di Catania.