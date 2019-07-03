NOTTE DI FIAMME E PAURA AD ACI CASTELLO

Un vasto incendio sta bruciando macchia mediterranea e sterpaglie a Vampolieri, frazione collinare di Aci Castello.Le fiamme hanno minacciato alcune ville, un ristorante e una centrale elettrica.A sco...

A cura di Redazione 03 luglio 2019 08:16

