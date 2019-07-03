95047

NOTTE DI FIAMME E PAURA AD ACI CASTELLO

A cura di Redazione Redazione
03 luglio 2019 08:16
Un vasto incendio sta bruciando macchia mediterranea e sterpaglie a Vampolieri, frazione collinare di Aci Castello.

Le fiamme hanno minacciato alcune ville, un ristorante e una centrale elettrica.

A scopo precauzionale sono state fatte evacuare delle persone da alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale che hanno chiesto supporto al comando provinciale di Catania che ha mandato altre squadre. S

ul posto si sono recati anche i mezzi del distaccamento Nord di Catania con alcune autobotti di rincalzo del comando provinciale di Catania.

