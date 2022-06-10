NOTTE DI FUOCO A CATANIA, AUTO IN SOSTA DISTRUTTE DALLE FIAMME
Notte di fuoco a Catania, nel rione a sud di Catania“Due grossi incendi stanotte in via San Giuseppe La Rena campo rom e in via Rosina Anselmi”, con questo post Lorenzo Leone, ex presidente del VI Mun...
Notte di fuoco a Catania, nel rione a sud di Catania
“Due grossi incendi stanotte in via San Giuseppe La Rena campo rom e in via Rosina Anselmi”, con questo post Lorenzo Leone, ex presidente del VI Municipio, annuncia la devastazione che questa notte ha colpito i rioni a sud della città.
Dalle foto si vedono le file di tantissime carcasse d’auto nello slargo in via Ragazzi del 99 (vicino al Commissariato di Polizia) ormai consumate dal rogo.
Impegnati diversi mezzi dei vigili del fuoco. Tra le cause si pensa alla propagazione di un incendio a un cumulo di rifiuti.
Sul posto a scopo precauzionale pure delle ambulanze
Fortunatamente, secondo quanto si legge sulla pagina Facebook della Misericordia Catania Porto, non ci sarebbe stato nessun ferito, solo tanta preoccupazione.