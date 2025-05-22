Notte di paura a Catania: due auto in fiamme in pieno centro, paura tra i residenti

CATANIA – Paura nella notte in via Monserrato, all’altezza dei civici 61/67, dove un violento incendio ha coinvolto due autovetture parcheggiate lungo la strada. L’allarme è scattato intorno alla mezz...

CATANIA – Paura nella notte in via Monserrato, all’altezza dei civici 61/67, dove un violento incendio ha coinvolto due autovetture parcheggiate lungo la strada. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Le fiamme, che hanno avvolto completamente entrambi i veicoli, sono state domate dopo un intenso lavoro di spegnimento. Per gestire l’emergenza, si è reso necessario l’utilizzo di una scala aerea e di un’autobotte, inviate dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

Grande l’apprensione per la vicinanza delle abitazioni e delle attività commerciali presenti nella zona. I Vigili del Fuoco, dopo aver estinto l’incendio, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia locale, impegnato nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.