Notte di paura a Troina: commando di almeno dieci persone tenta di sradicare il bancomat con un escavatore, Carabinieri sventano il colpo e arrestano tre uomini

Notte di sabato scorso ad alta tensione nel comune di Troina, dove un audace tentativo di furto ai danni dell’istituto di credito Unicredit è stato sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri e al fondamentale senso civico dei cittadini.

Tre malviventi sono stati tratti in arresto in flagranza di reato dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Troina e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia, al termine di una brillante e tempestiva attività di polizia giudiziaria.

La banda, composta da almeno dieci elementi secondo le prime ricostruzioni, aveva agito con estrema efferatezza, utilizzando un escavatore per scardinare e asportare l’intero sportello bancomat della filiale Unicredit. L’azione criminale è stata interrotta grazie alla tempestiva segnalazione al 112 da parte dei cittadini residenti, il cui senso civico si è rivelato decisivo.

Il rapido intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi alla fuga, consentendo comunque l’arresto di una parte del sodalizio criminale.

A seguito dell’operazione, la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Enna ha espresso la propria profonda gratitudine ai militari coinvolti. “Esprimiamo la nostra massima ammirazione per il coraggio e la fermezza con cui i Carabinieri hanno saputo affrontare i malviventi,” ha dichiarato Santo Calzetta, Segretario Generale del SIM Carabinieri della Provincia di Enna.

“La loro presenza in un territorio complesso, specialmente nelle ore notturne, rappresenta l’unica testimonianza tangibile della presenza dello Stato e un presidio insostituibile di legalità.”

Il SIM Carabinieri sottolinea, inoltre, l’importanza della collaborazione dei residenti di Troina , la cui determinazione nell’aiutare le Forze dell’Ordine ha permesso di conseguire questo importante risultato nella lotta alla criminalità.