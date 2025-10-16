Notte di paura nel Messinese: violento temporale autorigenerante con 174 mm di pioggia tra Forza d’Agrò e Sant’Alessio, allerta gialla oggi in tutta la Sicilia

Un violento temporale autorigenerante ha colpito nella notte tra il 15 e il 16 ottobre la fascia ionica del Messinese, con particolare intensità nei comuni di Forza d’Agrò e Sant’Alessio Siculo.In men...

Un violento temporale autorigenerante ha colpito nella notte tra il 15 e il 16 ottobre la fascia ionica del Messinese, con particolare intensità nei comuni di Forza d’Agrò e Sant’Alessio Siculo.

In meno di cinque ore sono caduti 174,5 millimetri di pioggia, con un picco di 80 millimetri tra le 21 e le 22. La stazione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ha registrato 122 millimetri in appena un’ora e mezza, un quantitativo pari a quello medio di un intero mese.

Le precipitazioni torrenziali hanno provocato allagamenti diffusi, frane e smottamenti, mandando in tilt la viabilità e causando gravi disagi. La Strada Statale 114 Orientale Sicula è stata chiusa a Sant’Alessio Siculo intorno alla mezzanotte a causa dell’accumulo di detriti e dell’allagamento del sottopasso ferroviario, dove l’acqua ha raggiunto circa un metro d’altezza. Un’auto rimasta intrappolata sotto il ponticello è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco di Letojanni.

Situazioni critiche si registrano anche a Fondaco Parrino e Santa Teresa di Riva, dove fango e detriti hanno invaso le strade fino al lungomare. Tecnici comunali, volontari e forze dell’ordine sono al lavoro da ore per ripristinare la sicurezza e garantire la transitabilità delle vie principali.

La Protezione Civile sta monitorando costantemente l’evoluzione meteo: nuovi rovesci potrebbero interessare nelle prossime ore la fascia ionica.

La giornata di oggi è caratterizzata da una tripla allerta ufficiale: European Storm Forecast Experiment (Estofex), Aeronautica Militare e Protezione Civile della Regione Siciliana hanno diffuso avvisi che confermano una situazione meteo altamente instabile e potenzialmente pericolosa per buona parte della Sicilia.

ALLERTA ESTOFEX

L’ultimo bollettino Estofex ha emesso per la Sicilia un’allerta di livello 2 su 3, segnalando un elevato rischio di:

piogge torrenziali in breve tempo (fino a 80–150 mm/ora e localmente oltre 200 mm),

temporali stazionari con possibili allagamenti lampo,

trombe marine lungo la fascia ionica,

forti raffiche di vento.

I fenomeni più intensi sono attesi tra Messina e Catania, ma potranno coinvolgere anche il versante ionico e sud-orientale dell’isola, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.

Allerta valida dalle 06:00 del 15 ottobre alle 06:00 del 16 ottobre 2025.

Fonte: estofex.org

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE

Anche l’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore:

precipitazioni intense sulla Sardegna fino alla mattina di giovedì 16;

piogge e temporali intensi sulla Sicilia fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre;

situazione critica anche su Calabria, Basilicata (settore ionico) e Puglia centro-meridionale fino a venerdì 17 ottobre.

Previsti temporali accompagnati da attività elettrica frequente, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Avviso emesso alle ore 12 UTC del 15 ottobre 2025.

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta gialla per tutta la giornata di giovedì 16 ottobre 2025 su tutto il territorio regionale.

Il rischio principale è di frane, allagamenti improvvisi e difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto nei pressi di sottopassi, torrenti e zone depresse.