Naso, Gliaca di Piraino e Brolo. Sono queste le località della fascia costiera della provincia di Messina interessate da allagamenti e colate di fango‚ a causa delle abbondanti piogge che si sono riversate nella tarda serata.

Al momento si registra l’allagamento di diverse abitazioni e alcuni collegamenti stradali risultano interrotti a causa del fango. Il Dirigente Generale della Protezione Civile‚ Salvo Cocina‚ che ha sentito i tre sindaci interessati dalla problematica‚ ha raccomandato loro di curare l’incolumità delle persone nei piani bassi e nei sottopassi e attivare mezzi per spostare il fango e per dare sfogo a mare all’acqua. Sono state attivate diverse Organizzazioni di Volontariato della provincia di Messina con mezzi dotati di idrovore.

A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.

NOTTE DI PAURA PER IL MALTEMPO NEL MESSINESE: ALLAGAMENTI, FRANE STRADE BLOCCATE, CASE E HOTEL EVACUATI

