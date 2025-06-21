NOTTE DI SANGUE A FROSINONE, MORTI QUATTRO UOMINI IN UN INCIDENTE STRADALE

Tragedia nella notte sulla via Casilina, al confine tra i comuni di Frosinone e Torrice. Un terribile incidente stradale ha causato la morte di quattro persone, tutte italiane, residenti tra Frosinone...

Tragedia nella notte sulla via Casilina, al confine tra i comuni di Frosinone e Torrice. Un terribile incidente stradale ha causato la morte di quattro persone, tutte italiane, residenti tra Frosinone e Pofi. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto due automobili: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon.

A perdere la vita sono stati due giovani uomini di 25 e 31 anni e due adulti di 65 e 71 anni. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo agli occupanti dei veicoli. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo per le vittime non c’era più nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Dai primi rilievi sembra che una delle due auto stesse attraversando un incrocio quando è sopraggiunto l’altro veicolo, che potrebbe averla centrata in pieno, forse a causa dell’alta velocità. Entrambe le vetture sono state sequestrate per consentire ulteriori analisi tecniche.

Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che coordina le indagini. Il tragico evento ha profondamente scosso le comunità locali, lasciando sgomento tra amici, familiari e conoscenti delle vittime.

Messaggi di cordoglio e dolore si stanno moltiplicando sui social, mentre proseguono gli accertamenti per far luce su quanto accaduto.