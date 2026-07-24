🔴 Notte di terrore a Ramacca: ladro entra in casa, il proprietario reagisce e lo ferisce gravemente con un coltello

Il malvivente, un 37enne con precedenti, è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo la fuga. Ricoverato in prognosi riservata, è stato arrestato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

A cura di Redazione 24 luglio 2026 12:24

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