Notte prima degli esami: domani al via la Maturità 2026 per oltre 44 mila siciliani.

Torna il nome "Maturità", cambiano commissioni e orale. A Catania coinvolti quasi 8 mila candidati.

Dopo venticinque anni torna ufficialmente a chiamarsi Maturità. Da domani, giovedì 18 giugno, prenderà il via l'esame conclusivo delle scuole superiori che coinvolgerà migliaia di studenti in tutta Italia e oltre 44 mila in Sicilia.

La prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi di studio, sarà quella di Italiano e avrà una durata di sei ore. Venerdì 19 giugno sarà invece la volta della seconda prova scritta, diversa in base all'indirizzo scolastico frequentato. Per alcune sezioni particolari, come Esabac, Esabac Techno e indirizzi internazionali, è prevista anche una terza prova.

Tra le principali novità di quest'anno c'è il ritorno del termine "Maturità", che sostituisce nuovamente la denominazione di Esame di Stato. Cambia anche la composizione delle commissioni: i commissari passano da sette a quattro, con due docenti interni, due esterni e un presidente esterno.

Il colloquio orale riguarderà quattro discipline: le due materie oggetto delle prove scritte e altre due individuate dal Ministero dell'Istruzione. Al liceo classico, ad esempio, gli studenti saranno interrogati su italiano, latino, matematica e storia; allo scientifico su italiano, matematica, storia e scienze naturali.

Anche il sistema di valutazione resta in centesimi. Il voto finale sarà determinato dal percorso scolastico del triennio, che potrà valere fino a 40 punti, mentre prove scritte e colloquio orale potranno contribuire fino a un massimo di 60 punti complessivi. Fino a cinque punti aggiuntivi potranno essere attribuiti per il grado di maturazione personale dimostrato dagli studenti.

Attenzione anche alla condotta: chi conseguirà il voto di 6 dovrà presentare un elaborato dedicato ai temi della cittadinanza attiva e solidale.

In Sicilia saranno 44.325 i candidati impegnati negli esami di quest'anno, di cui 41.839 provenienti da scuole statali e 2.486 da istituti paritari. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve calo dello 0,21%, quando gli studenti coinvolti erano stati 44.420.

A Catania e provincia saranno invece 7.837 i maturandi chiamati ad affrontare la prima prova: 7.067 studenti interni, 537 delle scuole paritarie e 233 candidati esterni. Gli esami saranno gestiti da 186 commissioni composte complessivamente da 744 docenti e 186 presidenti.

Dizionario sotto braccio, penna pronta e tanta emozione: per migliaia di studenti siciliani è arrivato il momento di affrontare uno degli appuntamenti più importanti del percorso scolastico.