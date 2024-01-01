NOTTE TRAGICA A PIANO TAVOLA. IL 26ENNE MATTEO DI BELPASSO PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE

Il primo giorno del 2024 ha portato una dolorosa tragedia nel nostro comprensorio, segnato da un grave incidente stradale. L'incidente si è verificato nella notte lungo via Valcorrente, la strada che...

Il primo giorno del 2024 ha portato una dolorosa tragedia nel nostro comprensorio, segnato da un grave incidente stradale. L'incidente si è verificato nella notte lungo via Valcorrente, la strada che collega la SS121 alla zona industriale di Belpasso.

Matteo Virzi, un giovane di soli 26 anni, ha perso la vita nella collisione. Si trovava alla guida di una Peugeot 107, mentre il suo passeggero, un 25enne, è rimasto gravemente ferito.

La dinamica precisa dell'evento è ancora oggetto di indagini condotte dai Carabinieri, incaricati di rilevare ogni dettaglio sulla scena.

L'incidente ha coinvolto un veicolo che, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro il guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, oltre al personale del 118.

Nonostante gli sforzi intensi per salvare la vita di Matteo, il conducente ha perso la vita sul colpo.

Nel frattempo, il passeggero è stato trasportato d'urgenza in ospedale, con le sue condizioni attuali ancora sconosciute.

Gli inquirenti lavorano instancabilmente per ricostruire la sequenza degli eventi e determinare le cause che hanno portato a questa tragedia. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, cercando conforto e solidarietà in un momento così difficile.

Nella stessa giornata, intorno alle ore 09, si è verificato a Paternò, lungo via Vittorio Emanuele alta, all'altezza del palazzo di ferro, si è verificato uno scontro frontale tra una Peugeot 207 e una 206. Fortunatamente, il pronto intervento dell'ambulanza del 118 ha permesso di prestare soccorso tempestivamente.

Una donna è rimasta ferita, ma le prime informazioni indicano che non ha riportato gravi lesioni.

Tuttavia, l'incidente ha generato notevoli rallentamenti al traffico in entrambi i sensi di marcia, a causa della posizione delle auto coinvolte, che occupavano il centro della carreggiata.