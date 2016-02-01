Nove vittorie per il Taekwondo Marletta

Al “Primo Kids Open” svoltosi in provincia di Palermo

95047.it Si è celebrato nella giornata di ieri a Carini (provincia di Palermo) il “Primo Kids Open” riservato alle categorie esordienti A e B (dai 6 ai 9 anni) di Taekwondo ed al quale erano presenti 250 piccoli atleti.

Ebbene, tra questi ben 9 del Centro Marletta hanno primeggiato nelle rispettive categorie. Si tratta di: Asia Marletta, Rachele Befumo, Antonio Grasso, Mattia Reitano, Michael Peci, Gaetano Virgillito, Michael Maurici, Francesco Borzì e Francesco Befumo,

All’orizzonte, già in questo mese di febbraio, vi sarà la partecipazione al campionato a squadre che si svolgerà a Latina e che vedrà protagonisti i cadetti con Chiara Palumbo,Giorgia Catena e Alfio Bondì.