NOVITÀ PER IL RIENTRO A SCUOLA, DAL 10 GENNAIO IN AULA CON MASCHERINE FFP2 E 3

Il ritorno in classe il 10 gennaio avverrà con una novità.

La Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3. E’ quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia». La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Scatterà anche l’obbligo di avere il Green Pass rafforzato per entrare nei musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino. “Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza – si legge nel decreto legge – l’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, è consentito esclusivamente ai soggetti” vaccinati o guariti.

Un ulteriore provvedimento pubblicato in Gazzetta prevede che siano a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all’isolamento fiduciario, in caso di positività al test molecolare o antigenico del Covid. Il pagamento a carico dei viaggiatori non era inserito nella bozza entrata in Consiglio dei ministri.