NOVITÀ SU WHATSAPP, I MESSAGGI VOCALI SI POTRANNO ASCOLTARE PRIMA DELL'INVIO
WhatsApp non si ferma e guarda ancora avanti. Ed è pronta a regalare una nuova funzione agli utenti, anche stavolta legata ai messaggi vocali.
A raccontare il progetto è WABetaInfo, il portale principale sulle novità dell'app di messaggi, che ha svelato con un post sui social una nuova modalità (ancora in fase di test su WhatsApp beta per Android e iOS) che potrebbe presto diventare realtà su tutti gli smartphone.
Con i prossimi aggiornamenti, infatti, si potrà fermare la registrazione e ascoltarla prima dell'invio, evidando gaffe ed errori che spesso hanno colto impreparati gli utenti.
In più sarà visibile l'onda vocale della registrazione in tempo reale, una funzione già introdotta (ma poi rimossa) sui dispositivi Android per mancanza di interattività della barra e per alcune problematiche di colore.
Ma ora tornerà, in versione migliorata. Una doppia novità che arriva a poche settimane da un'altra grande svolta per i fan di WhatsApp, cioè la possibilità di velocizzare la riproduzione dei messaggi audio.
L’aggiornamento mostrato nel video, però, non è attualmente disponibile ed è ancora in fare di test; si suppone però che sarà rilasciato a breve, forse con la solita formula della beta prima del lancio definitivo