NOVITÀ WHATSAPP: SI POTRÀ ASCOLTARE UN AUDIO PRIMA DI INVIARLO

Con un aggiornamento di fine anno, Meta ha annunciato l'arrivo su WhatsApp della funzione per ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo.

Attraverso un breve video su Twitter, la compagnia già parte del gruppo Facebook, ha spiegato: "Questi non sono errori, queste sono prove.

Ora puoi visualizzare in anteprima i tuoi messaggi vocali prima di premere invio". Per utilizzare la funzione, sia su iPhone che Android, bisogna scaricare l'aggiornamento da App Store e Play Store. Fatto ciò, basterà cliccare sul pulsante del microfono in una chat di WhatsApp e farlo scorrere verso l'alto per bloccare la registrazione in vivavoce.

Questo permetterà di vedere un pulsante di arresto e un cestino. Una volta fermata la registrazione, si potrà far partire l'audio per ascoltare il messaggio vocale prima di condividerlo con il destinatario. Con l'aggiornamento, WhatsApp consente anche di ascoltare una parte specifica del file, toccando la barra che lo compone. La novità si aggiunge alla possibilità già in essere di inviare direttamente un messaggio vocale, senza anteprima, semplicemente tenendo premuto il microfono nelle chat.

A maggio, WhatsApp ha cominciato a sviluppare la funzione di anteprima per i messaggi vocali. In una fase di test, la piattaforma aveva previsto l'aggiunta di due scritte, Review e Cancel optando poi, con il lancio definitivo, per le più tradizionali icone di riproduzione e cestino al posto dei riferimenti testuali.