NOVITÀ WHATSAPP TORNANO I VOCALI CON LE FORME D'ONDA AUDIO

L’app di messaggistica continua ad aggiornarsi mensilmente. Oggi per gli utenti di WhatsApp è arrivata una novità inaspettata che in realtà i siti di tecnologia avevano annunciato da un po’ di mesi.

Questo 2022 porterà tanti aggiornamenti per la piattaforma di messaggistica soprattutto per quanto riguarda gli account business. La concorrenza cresce e Mark Zuckerberg è cosciente del fatto che se vuole rimanere in testa deve continuare a puntare sui lampi di genio che anticipino le trovate di App come Telegram.

Dai prossimi mesi WhatsApp diventerà anche una vetrina per le vendite che permetterà agli imprenditori di creare gruppi di community che semplificheranno le comunicazioni commerciali. In più dovrebbe arrivare anche la possibilità di inserire un’immagine di copertina, così come avviene già per Facebook, per rendere l’icona ancora più riconoscibile.

Sono tutte novità in programma ma che ancora non hanno una data di uscita certa, per quanto riguarda invece le novità di questi giorni, si parla dell’aspetto delle note vocali nella chat. Vediamo nello specifico cosa è cambiato rispetto a prima.

Una novità che novità non è. WhatsApp avrebbe reintrodotto le forme d’onda per tutti i messaggi vocali presenti nelle chat. In sostanza cosa cambia? Nulla, l’immagine dell’onda evidenzia il discorso che si andrà a sentire premendo su play: se ci sono pause, se si parla a bassa o ad alta voce.

In poche parole per gli utenti non ci saranno grandi differenze ma essendo una grafica già presente negli altri social network, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di uniformare tutte le piattaforme presenti sotto nome di Zuckerberg.

Secondo alcuni siti, tra qualche mese la forma dell’onda sonora verrà utilizzata anche come grafica per le chiamate di gruppo, che evidenzierà chi sta parlando durante la discussione, ma attualmente è disponibile solo come esperimento su WhatsApp Beta.

