NUBIFRAGIO A GIARDINI NAXOS: DANNI E DISAGI

Nel pomeriggio di oggi, un violento nubifragio ha colpito il territorio comunale di Giardini Naxos, causando una serie di danni e criticità in diverse zone della città. L'intensità e l'imprevedibilità del fenomeno atmosferico hanno messo a dura prova le infrastrutture locali, creando notevoli disagi per la popolazione.

La Protezione Civile ha prontamente diffuso un avviso invitando i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti, a causa delle numerose criticità presenti sul territorio.

Tra i disagi più significativi si segnala l'interruzione della circolazione veicolare sulle rampe autostradali e sul lungomare di Schisò. Qui, il crollo di alcuni alberi sulla sede stradale ha reso impossibile il transito, isolando temporaneamente queste aree.

Il personale della Polizia Locale e della Protezione Civile è immediatamente intervenuto per gestire l'emergenza e lavorare al ripristino della normalità. Le squadre sono attualmente impegnate nella rimozione degli ostacoli e nella messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite. La situazione è monitorata costantemente, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

I cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. La Protezione Civile, inoltre, raccomanda di segnalare prontamente eventuali situazioni di pericolo o danni rilevati sul territorio.