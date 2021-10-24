NUBIFRAGIO A PATERNO', 110 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN TRE ORE. SCUOLE CHIUSE DOMANI

A PATERNO LE SCUOLE, DOMANI, 25 OTTOBRE 2021, DI OGNI ORDINE E GRADO, RIMARRANNO CHIUSE PER ALLERTA METEO ROSSA.Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizio...

A PATERNO LE SCUOLE, DOMANI, 25 OTTOBRE 2021, DI OGNI ORDINE E GRADO, RIMARRANNO CHIUSE PER ALLERTA METEO ROSSA.

Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto,aree giochi esterne e cimiteri.

Protezione civile e polizia locale sono già stati allertati. Invito tutti alla massima attenzione evitando gli spostamenti se non indispensabili.

SCUOLE CHIUSE IN QUESTI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA E MESSINA

Si prevedono, infatti, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali con quantitativi cumulabili da elevati a molto elevati.

Il bollettino della protezione civile prevede da oggi fino alle 24 di domani, lunedi 25 Ottobre 2021 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico le seguenti zone:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Invece sarà allerta ARANCIONE nelle seguenti zone:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionic

Prosegue la situazioni di criticità nella regione Sicilia, nell’ultima ora si sono verificate precipitazioni molto forti.

A Paternò si è abbattuto e tutt'ora in corso un violento nubifragio, sono caduti ben 110 millimetri di pioggia in poco più di tre ore , (DATO RIFERITO DALLE ORE 17.30 alle ore 20.30) dato spaventoso che viene superato soltanto dalla città di Lentini con 169,4 millimetri caduti in tre ore.

La misurazione - che resta da validare - è stata fatta dai pluviometri della rete meteo rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

Moltissimi i tratti e le piazze allagati in città. Pioggia fortissima e raffiche di vento.

Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, il flusso umido meridionale continuerà e si prevedono ancora piogge con rovesci temporaleschi su tutta la Sicilia.

Sicilia ultime 24h

- 279.6mm Lentini

- 263.6mm Linguaglossa - Nord Etna

- 150.6mm Mineo

- 110.0mm Paternò

- 107.0mm Francofonte

- 80.4mm Randazzo

- 55.6mm Pantelleria

- 52.0mm Mazara del Vallo

La classificazione ufficiale in meteorologia è la seguente: per precipitazioni fino a 1 mm/h, si parla di "pioviggine"; da 1 a 2 mm/h "pioggia debole"; da 2 a 5 mm/h "pioggia moderata"; da 6 a 10 mm/h "pioggia forte"; da 11 a 30 mm/h "rovescio"; da 31 a 90 mm/h "nubifragio", oltre 91 mm/h stato alluvionale.

Per avere un idea, la precipitazione più intensa in un'ora: 305 mm registrati il 22 giugno 1947 a Holt, Missouri, Stati Uniti.