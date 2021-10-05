NUBIFRAGIO IN PROVINCIA DI CATANIA: A MISTERBIANCO CADE UN TRALICCIO CHE SFIORA UNA VILLETTA - LE FOTO

Un forte "tornado" seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nella giornata di oggi, 05 ottobre in provincia di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.Dive...

Un forte "tornado" seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nella giornata di oggi, 05 ottobre in provincia di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato.

Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. E' quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che "raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza".

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull'aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari.

Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne.

Sei volontari della Misericordia di Catania Ognina che stavano svolgendo attività di assistenza all’interno dell’infermieria allestita nel Porto sono rimasti lievemente feriti a causa del forte vento che ha abbattuto la struttura da campo. I volontari sono stati condotti al Pronto Soccorso del Cannizzaro con leggere contusioni. Per un volontario si sospetta frattura all’omero mentre per un altro volontario si ipotizza una lesione al ginocchio. Su di loro sono in corso indagini diagnostiche. In fase quantificazione anche i possibili danni ad elettromedicali che erano presenti all’interno dell’infermeria.

Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese.

MISTERBIANCO

Un traliccio dell'Enel, quelli giganteschi dell'alta tensione, è stato buttato giù dai venti forti che si sono abbattuti oggi su Catania nel primo pomeriggio: una villetta è stata sfiorata dal traliccio che invece si è abbattuto su alcuni ruderi adiacenti. E' accaduto in via Amenano, territorio di Misterbianco.

A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia.

SCUOLE PARCHI E CIMITERI CHIUSI DOMANI A CATANIA

Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi d’intesa con il Prefetto, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese ha disposto la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO della Città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva per la giornata di domani 06 Ottobre 2021.

Con la Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante.

La pioggia e il vento violentissimo hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell’illuminazione

procurando ingenti danni.

Continua l'appelli invitando alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza.

Appena pronta, l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune e gli organi di stampa.

Viene anticipata sui social si conclude il post per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare.

NUBIFRAGIO IN PROVINCIA DI CATANIA: A MISTERBIANCO CADE UN TRALICCIO CHE SFIORA UNA VILLETTA - LE FOTO 1/25 Successivo »

https://www.facebook.com/439675602754310/posts/4377051495683348/