NUOVA ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLA SICILIA

Una struttura depressionaria in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale alle regioni meridionali italiane, apporterà precipitazioni e, soprattutto, una intensificazione della ventilazione dai quadranti orientali, significativa sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte alla Calabria. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 27 marzo, allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su settori di Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE EMESSA GIORNO 26 MARZO 2022 ALLE ORE 12.00