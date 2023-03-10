NUOVA ALLERTA METEO DELL'AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI PER LE PROSSIME 36 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, venerdì 10 marzo 2023....
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, venerdì 10 marzo 2023. Ecco di seguito il testo integrale:
Persistono venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte:
per le prossime 12/18 ore su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia Romagna con particolare attenzione alla parte centromeridionale, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, con mareggiate lungo le coste esposte;
per le prossime 36 ore su coste della Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte.
Si prevede inoltre dal pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo 2023, e per le successive 12/18 ore stato del mare fino a molto agitato su Mar Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno settentrionale“.