NUOVA ALLERTA METEO GIALLA PER LA SICILIA:

Le perturbazioni atlantiche sono pronte a colpire il Mediterraneo per tutta la settimana in corso e anche per parte della prossima.La Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per la Sici...

A cura di Redazione 05 novembre 2019 17:46

