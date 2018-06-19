NUOVA ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI DOMANI
Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede:DOMANI 20.06.2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E/O IDRAULICHE: Allerta GIALLA...
Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede:
- DOMANI 20.06.2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE E/O IDRAULICHE: Allerta GIALLA su tutte la Sicilia
Per la giornata di domani, 20 giugno, si prevedono precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.