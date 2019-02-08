Nuova emissione di cenere dal cratere di Nord Est

95047

08 febbraio 2019 09:55
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 08:36 di stamane, 8 febbraio, una nuova emissione di cenere.

Durante la mattinata odierna, lattività del Cratere di Nord Est si è intensificata. La cenere è spinta dal vento in direzione Sud Est.

L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-bassi.

