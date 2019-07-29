Nuova fase eruttiva sull'Etna: emergenza finita

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che, nel corso del sopralluogo effettuato da parte dei vulcanologi in corrispondenza delle bocche eruttive, è stato appurato come s...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che, nel corso del sopralluogo effettuato da parte dei vulcanologi in corrispondenza delle bocche eruttive, è stato appurato come sia cessata l'attività esplosiva e l'alimentazione della colata lavica.

Conseguentemente, il campo lavico si presenta sostanzialmente fermo ed in graduale raffreddamento. Il flusso di S02 rilevato dalla Rete Flame ha indicato un graduale decremento nel regime di degassamento che ha stabilizzato i valori su un livello medio-alto di circa 6000 t/g.

L'ampiezza del tremore si è riportata su valori bassi anche se leggermente superiori a quelli precedenti l'attività.

Per quanto concerne le deformazioni del suolo, non si registrano variazioni significative alle stazioni Tilt e Gps.“