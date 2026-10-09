Nuova legge: tornano le preferenze, 6 deputati nell’area etnea e 8 senatori in Sicilia orientale

Via libera definitivo alla riforma con 227 voti favorevoli. Tornano le preferenze e spariscono i collegi uninominali. Sei deputati nel collegio che comprende Catania e parte della provincia.

CATANIA – Cambiano le regole per eleggere deputati e senatori. Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, la Camera ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma, denominata Stabilicum, sostituirà il Rosatellum in vista delle prossime elezioni politiche del 2027.

Ma cosa cambierà concretamente per gli elettori di Catania, Paternò e degli altri comuni della provincia?

Catania e provincia: sei deputati da eleggere

Per la Camera dei deputati, il territorio catanese sarà suddiviso tra due collegi elettorali.

Il primo comprenderà Catania e una parte della Città metropolitana, inclusi i comuni dell'area etnea, e assegnerà complessivamente sei seggi.

Il secondo comprenderà una parte della provincia, soprattutto il Calatino, con comuni come Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Scordia e Vizzini. Questi territori voteranno insieme alle province di Siracusa e Ragusa, in un collegio che eleggerà altri sei deputati.

Per il Senato, invece, Catania farà parte di un collegio più ampio, insieme a Messina, Enna, Siracusa e Ragusa, che assegnerà complessivamente otto seggi.

Sicilia: 48 parlamentari da eleggere

Complessivamente la Sicilia eleggerà 32 deputati e 16 senatori, per un totale di 48 rappresentanti in Parlamento.

Per la Camera, l'Isola sarà divisa in due grandi circoscrizioni:

Sicilia occidentale: 15 deputati, distribuiti tra Palermo, Trapani, Agrigento e parte del Nisseno.

Sicilia orientale: 17 deputati, distribuiti tra Catania, Messina, Enna, Siracusa, Ragusa e altri territori.

Per il Senato saranno invece previsti due collegi, uno occidentale e uno orientale, con otto seggi ciascuno.

Come si voterà con la nuova legge

La novità principale è il ritorno delle preferenze. Ogni lista presenterà un capolista scelto direttamente dal partito e altri sei candidati.

Gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze, rispettando le regole sull'alternanza di genere. Se un partito conquisterà un solo seggio, sarà eletto il capolista; per gli eventuali seggi successivi conteranno le preferenze.

Scompariranno inoltre i collegi uninominali. Il nuovo sistema sarà proporzionale, con un eventuale premio di maggioranza per la lista o coalizione più votata che raggiungerà almeno il 42% dei voti, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

La riforma introduce anche nuove disposizioni per consentire il voto fuori sede a chi si trova temporaneamente in un'altra regione per motivi di studio, lavoro o salute.

Per gli elettori di Catania, Paternò e di tutta la Sicilia cambierà quindi il modo di scegliere i rappresentanti in Parlamento, con il ritorno delle preferenze e una nuova distribuzione delle sfide elettorali.

Prima di entrare in vigore, la legge dovrà essere promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.