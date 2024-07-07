NUOVA MAESTOSA ERUZIONE DELL’ETNA: FONTANA DI LAVA E BOATI SVEGLIANO I PAESI ETNEI.

Nelle prime ore di questa mattina, l'Etna, ha dato vita a un'imponente parossismo.L’eruzione ha visto una spettacolare fontana di lava innalzarsi dal cratere sommitale, illuminando il cielo notturno c...

Nelle prime ore di questa mattina, l'Etna, ha dato vita a un'imponente parossismo.

L’eruzione ha visto una spettacolare fontana di lava innalzarsi dal cratere sommitale, illuminando il cielo notturno con vividi bagliori rossi e arancioni.

I boati, potenti e incessanti, hanno risuonato per chilometri, svegliando i paesi etnei che circondano il vulcano.

Come accaduto già giovedì scorso , la cenere ha iniziato a ricoprire le strade, i tetti delle case e le auto, creando disagi e preoccupazioni per la salute e la viabilità. Le autorità locali sono già al lavoro per monitorare la situazione e fornire assistenza alla popolazione, mentre gli esperti dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) seguono attentamente l'evolversi dell'eruzione.

COMUNICATO INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza è possibile osservare che l'attività stromboliana al Cratere Voragine si è ulteriormente intensificata ed al momento è in atto una fontana di lava.

Tale attività produce delle emissioni di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperdono in direzione ESE.

L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a presentare un incremento dei valori e attualmente ha raggiunto un livello molto alto. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato a est della Voragine ad una elevazione di circa 2800 m sul livello del mare.

Si registra un ulteriore incremento della frequenza di accadimento e dell'ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere Voragine.

L'ampiezza del tremore infrasonico è in aumento. Le reti di deformazione del suolo iniziano a mostrare qualche variazione a partire dalle ore 01.00 UTC circa.

In particolare, inizia una deformazione che, al momento, ha raggiunto poco più di 0.1 microradianti al clinometro sommitale di ECP e circa 5 nanostrain in decompressione al dilatometro di DRUV. La rete GNSS non mostra variazioni fuori dal rumore di fondo..

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.