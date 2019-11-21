NUOVA ONDATA DI MALTEMPO NEL WEEKEND, TEMPORALI IN SICILIA

In arrivo due nuove perturbazioni che 'guasteranno' anche il prossimo weekend agli italiani. La prima porterà entro domani nuove piogge sparse sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreni...

In arrivo due nuove perturbazioni che 'guasteranno' anche il prossimo weekend agli italiani. La prima porterà entro domani nuove piogge sparse sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, la seconda, più intensa, è attesa nel fine settimana e coinvolgerà, domenica, anche gran parte del Sud. Le previsioni sono di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. "Continua il trend piovoso in questo novembre eccezionale", spiega Ferrara, precisando che entro domani sono previste piogge in ulteriore intensificazione a fine giornata tra Liguria e Piemonte, dove ancora una volta si rischieranno locali criticità idrogeologiche".

"Una nuova e più intensa perturbazione è attesa nel weekend e sarà collegata a un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale, a ovest dell'Italia", avverte il meteorologo di 3bmeteo.com. Sabato è atteso così maltempo in particolare al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Piogge anche di forte intensità sono attese in particolare tra Liguria e Piemonte, entro fine giornata pure su Lazio e Sicilia dove non si escludono forti temporali e locali nubifragi e allagamenti.

Domenica sarà maltempo su gran parte del Sud con piogge e temporali anche violenti e possibili locali criticità, specie tra Calabria, Basilicata e Sicilia orientale. Piogge che non risparmieranno neppure il Centro in particolare il versante adriatico, il Lazio e la Sardegna".

Questa perturbazione sarà accompagnata da un sensibile rinforzo del vento, entro il weekend tra Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 80-90km/h su Ionio, Tirreno e in generale tra Sicilia e Sardegna. Avremo mari molto mossi o agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte, specie Liguria, versante tirrenico, Isole Maggiori ed entro domenica anche sul versante ionico. Sarà inoltre ancora possibile l'acqua alta a Venezia".