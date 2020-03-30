NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO, CAMBIANO GLI ORARI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI

Il sindaco di Paternò Nino Naso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero a partire da domani martedì 31 marzo 2020 e sino alla conclusione dello s...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero a partire da domani martedì 31 marzo 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019, al fine di contenere i rischi di contagio, ORDINA la chiusura anticipata alle ore 14.00 da Lunedì a Sabato:

1.Per tutte le Attività Commerciali al dettaglio attualmente autorizzati, fatta eccezione per:

• Vendita di generi Alimentari

• Farmacie (Farmacie di turno aperte anche la Domenica).

• Edicole.

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a

prescrizione medica (Parafarmacia)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (solo per la vendita di alimenti

per animali).

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico per riscaldamento.

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet,

televisione, corrispondenza, radio, telefono.

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motocicli.

2.Per i Servizi alla Persona essenziali e attualmente autorizzati, fatta eccezione per i Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Resta ferma la chiusura domenicale di tutte le Attività commerciali e di Servizi alla persona, compresa la consegna a domicilio, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole, come da Ordinanza n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia)