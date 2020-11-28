NUOVA ORDINANZA DI MUSUMECI: DOMANI NEGOZI E SUPERMERCATI APERTI, COSA CAMBIA IN SICILIA

FLASHDa domenica 29 novembre la Sicilia diventa in fascia gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza nell'ordinanza che sta per firmare e nella quale viene disposto il passaggio in...

FLASH

Da domenica 29 novembre la Sicilia diventa in fascia gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza nell'ordinanza che sta per firmare e nella quale viene disposto il passaggio in giallo anche per la Liguria e da rosso a arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria

ECCO COSA CAMBIA

Negozi al dettaglio aperti la domenica così come i supermercati; rimangono chiusi, invece, i centri commerciali. Sono alcune decisioni contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, firmata oggi pomeriggio, per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola. Il provvedimento, in vigore da domani domenica 29 novembre a giovedì 3 dicembre, modifica alcune delle attuali restrizioni, adattandole alla nuova classificazione in "area gialla" per la Sicilia.

LA NUOVA ORDINANZA

Restano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.

Permane, inoltre, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, il limite del 50 per cento di riempimento rispetto alla capienza, oltre, come detto, alla chiusura dei centri commerciali nelle giornate domenicali. Eccezione solo per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Aperte anche le attività commerciali al dettaglio e quelle inerenti ai servizi alle persone.

Potranno riaprire (dalle 5 alle 18), invece, i bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie. Consentita, fino alle 22 la vendita di cibo solo per asporto, mentre nessun limite per il domicilio.

Sarà possibile muoversi all'interno del proprio Comune, e fuori, dalle 5 alle 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

"Il passaggio della Sicilia alla 'zona gialla' non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta". Lo dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Dobbiamo approfittare di questa piccola apertura - prosegue - per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a cautela e prudenza. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi”.

