NUOVA ORDINANZA IN SICILIA: CONSEGNE A DOMICILIO LA DOMENICA, JOGGING VICINO CASA, TUTTI I DETTAGLI QUI

Si puo' fare jogging vicino casa, i disabili possono fare una breve passeggiata accompagnati sempre vicino l'abitazione, ritornano le consegne a domicilio dei generi alimentari la domenica e nei festivi, si potrà curare l'orto e fare la manutenzione delle campagne soprattutto per attivare misure contro gli incendi, i titolari degli stabilimenti balneari possono cominciare a preparare la stagione estiva sistemando le cabine e pulendo gli arenili. Sono le misure meno restrittive stabilite nella nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell'ambito del contrasto al coronavirus. Rimane invariata l' ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. "Per ora è bene che si vada avanti cosi. Ci sarà una corsa in piu' per attraversare lo Stretto di Messina", ha detto Musumeci.

Ecco in sintesi le misure decise da Musumeci.

Corsa consentita nelle vicinanze della propria abitazione.

Breve passeggiata per i disabili con un accompagnatore nelle vicinanze della propria abitazione.

Consegna a domicilio di generi alimentari anche nei giorni festivi e nelle domeniche

La cura dell’orto e la manutenzione per creare i taglia fuoco per arginare il rischio incendi.

Ok alla manutenzione nei lidi balneari per avviare la stagione turistica.

Confermata l’ordinanza che blinda l’accesso alla Sicilia.

