NUOVA ORDINANZA: NON SI PIÙ USCIRE DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA ADESSO

Nuova ordinanza firmata da Ministro della Salute Speranza e dal Ministro degli Interni Lamorgese:

Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza che — allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2 — «fa divieto a tutte le persone fisiche» di «trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano», salvo che «per comprovate esigenze lavorative», di «assoluta urgenza» o per «motivi di salute».

Le uniche eccezioni sono:

- comprovate esigenze lavorative

-comprovate urgenza per motivi di salute.

L’obiettivo è quello di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud.

Le disposizioni, che partono dal 22 marzo e sono «efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio», comporteranno che le stazioni saranno presidiate. Il divieto riguarda sia i mezzi pubblici sia quelli privati.