NUOVA RISSA A NEI PRESSI DI VIA VITTORIO EMANUELE E’ LA SECONDA IN POCO MENO DI 12 ORE

Nel giro di sole poche ore dalla violenta rissa avvenuta ieri sera, in pieno centro a Paternò, precisamente in via Cavour, non distante dalla centralissima Via Vittorio Emanuele, un altro episodio sim...

Nel giro di sole poche ore dalla violenta rissa avvenuta ieri sera, in pieno centro a Paternò, precisamente in via Cavour, non distante dalla centralissima Via Vittorio Emanuele, un altro episodio simile si è verificato questa mattina, 01 Marzo 2024 intorno alle 07:00.

Anche questa volta, giovani stranieri sono stati coinvolti in una sequenza di eventi che ha iniziato con scambi verbali, per poi degenerare in una discussione fisica intensa, caratterizzata da pugni, urla, spintoni e calci, coinvolgendo diverse persone.

I Carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e identificare i soggetti coinvolti.

Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Le autorità locali sono attualmente impegnate nell'analisi delle cause di entrambi gli episodi e nell'adozione di eventuali misure preventive per evitare ulteriori incidenti simili in futuro.