NUOVE NOMINE ECCLESIASTICHE: NUOVI PARROCI PER SANTA MARIA DELL'ALTO E CRISTO RE DI PATERNO'

25 giugno 2024 08:56
Nuove Nomine Ecclesiastiche del 24 Giugno 2024
In data 24 giugno 2024, sono state conferite importanti nomine e titoli nell'ambito della diocesi. Ecco i dettagli delle nuove assegnazioni:
Conferimento del Titolo di "Emerito"
È stato conferito il titolo di "emerito" a:
- Mons. Salvatore Genchi, già Vicario generale;
- Mons. Nunzio Galati Giordano, già Parroco della parrocchia San Sebastiano Martire in Maniace;
- Mons. Carmelo Smedila, già Parroco della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto in Catania;
- Can. Leone Calambrogio, già Rettore della chiesa San Biagio in Catania;
- Don Giovanni Condorelli, già Parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Misterbianco.
Nuove Nomine
Sono state effettuate le seguenti nomine:
- Dott.ssa Grazia Spampinato come Direttore del Museo diocesano.
- Rev. P. Francesco La Vecchia come Vicario foraneo del Vicariato III.
- Rev. Don Salvatore Paolo Cucè come Parroco della parrocchia Santa Maria della Mercede in Catania.
- Rev. Don Pietro Galvano come Parroco della parrocchia Beato Padre Pio da Pietrelcina in Catania.
- Rev. Don Raffaele Antonio Domenico Gulisano come Parroco della parrocchia Santa Maria di Monserrato in Catania.
- Rev. Don Rosario Mazzola come Parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù al Fortino in Catania.
- Rev. Don Massimiliano Parisi come Parroco della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto in Catania.
- Rev. Don Gabriele Serafica come Parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo al Canalicchio in Catania.
- Rev. Don Salvatore Fabio Vassallo come Parroco della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio a Fossa Creta in Catania.
- Rev. Don Pietro Domenico Rapisarda come Parroco della parrocchia Santa Maria degli Angeli in Adrano.
- Rev. Don Salvatore Maggio come Parroco della parrocchia San Giuseppe in Bronte.
- Rev. Don Alfio Caruso come Parroco della parrocchia Sant’Antonio Abate (Chiesa Madre) in Camporotondo Etneo.
- Rev. Don Andrea Pellegrino, Parroco di San Sebastiano Martire in Maniace e Rettore delle chiese Santa Maria di Maniace in Bronte e San Gabriele Arcangelo in Maniace.
- Rev. Mons. Antonino Vitanza come Parroco di Santa Maria delle Grazie in Misterbianco.
- Rev. Don Salvatore Patanè come Parroco della parrocchia Santa Maria dell’Alto in Paternò.
- Rev. Don Gaetano Roberto Puglisi come Parroco della parrocchia Cristo Re in Paternò.
- Rev. Don Antonino Carbonaro come Parroco della Basilica Santa Caterina Alessandrina Vergine e Martire (Chiesa Madre) in Pedara, nonché Rettore del Santuario Maria Santissima Annunziata e delle chiese San Biagio, Madonna delle Grazie, Madonna della Stella e San Vito.
- Rev. Don Carlo Palazzolo come Parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo in Bongiardo in Santa Venerina.
- Rev. Mons. Salvatore Genchi come Amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Maria di Nuovaluce in Catania (in attesa di affidare tale parrocchia alla congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza).
- Rev. Don Santo Conti come Amministratore parrocchiale della parrocchia San Leone Vescovo in Catania.
- Rev. P. Kasombo (Jean Claude) Mutonji, CFD, come Amministratore parrocchiale della parrocchia San Cristoforo alle Sciare in Catania.
- Rev. Don Ivan Incognito come Amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Rosario in Bronte, nonché Rettore delle chiese di San Blandano e Santa Maria del Soccorso in Bronte.
- Rev. Don Giuseppe Puglisi come Amministratore parrocchiale della parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria (Chiesa Madre) in Maletto.
- Rev. Don Pasquale Munzone come Rettore delle chiese Sant’Agata al Carcere, San Biagio e San Giuliano in Catania.
- Rev. Don Paolo Spinella come Rettore della chiesa San Sebastiano in Adrano.
- Rev. Don Giuseppe Tarantino come Rettore della chiesa Maria Santissima Annunziata in Villaggio del Pino (Belpasso).
- Rev. Don Santo Massimo Salamone come Rettore della chiesa Sant’Antonio di Padova in Biancavilla.
- Rev. Don Giovanni Condorelli come Rettore della chiesa Sant’Orsola (S. Lucia) in Misterbianco.
- Rev. Don Nunzio Schilirò come Vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale Sant’Agata Vergine e Martire in Catania, nonché Commissario arcivescovile delle confraternite Santi Antonio ed Euplio, Congregazione di Mutuo Soccorso tra i Preti diocesani sotto il titolo di Maria Santissima dei Sette Dolori, Congregazione di Mutuo Soccorso dei Preti sotto il titolo dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, tutte con sede in Catania, e Sant’Antonio di Padova in Gravina di Catania.
- Rev. Don Sebastiano Scamporrino come Vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni La Punta.
Queste nomine riflettono l’impegno costante della diocesi nel garantire una guida spirituale e amministrativa efficace per le comunità parrocchiali coinvolte.