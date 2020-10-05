NUOVI CASI IN PROVINCIA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
Si aggiornano i dati delle persone positivi nel nostro comprensorio.
- Paternò, l'ultimo aggiornamento del primo cittadino risale al 03 Ottobre, dove comunica che i casi positivi di Coronavirus in città sono 25.
- Belpasso, i casi positivi comunicati dal Sindaco sono 10 soggetti.
- Misterbiano l'ultimo aggiornamento ufficiale risale a lunedi scorso dove i cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente n.31 (trentuno), di cui n.5 ricoverati in ospedale e n.26 a domicilio; sono n.53 (cinquantatre) i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.
- Santa Maria Licodia risulta positiva una bambina che frequenta una scuola d'infanzia, sono state attivate dall'Asp tutte le procedure previste dai protocolli nazionali.
I sindaci di Randazzo e Maletto, hanno annunciato la presenza di contagi nei loro Comuni. Il primo ad informare i cittadini è stato il sindaco di Randazzo Francesco Sgroi, che ha comunicato la presenza di due casi. Il primo è a casa sta bene e le persone giunte a contatto col contagiato sono in quarantena e tenuti sotto osservazione. Un altro soggetto sta bene ed è al momento ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, non per il covid, ma per altre cure che necessita per altre patologie. I parenti stanno bene e sono tenuti sotto osservazione.
Anche il sindaco di Maletto, Pippo De Luca ha comunicato la presenza di un caso a Maletto. Il giovane sta bene, e tutti coloro che sono venuti a contatto diretto col contagiato sono stati avvisati e tenuti sotto controllo. Altre due famiglie di Maletto, sono in quarantena fiduciaria, in quanto venuti a contatto con uno dei contagiati di Randazzo. Non si hanno notizie di casi a Bronte, con l’attenzione deviate per le elezioni. Si raccomanda di tenere sempre un comportamento corretto per evitare il dilagare dei contagi e rispettare le normative in vigore con le recenti ordinanze compreso l’uso della mascherina.