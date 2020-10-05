NUOVI CASI IN PROVINCIA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Si aggiornano i dati delle persone positivi nel nostro comprensorio.Paternò, l'ultimo aggiornamento del primo cittadino risale al 03 Ottobre, dove comunica che i casi positivi di Coronavirus in città...

Si aggiornano i dati delle persone positivi nel nostro comprensorio.

Paternò, l'ultimo aggiornamento del primo cittadino risale al 03 Ottobre, dove comunica che i casi positivi di Coronavirus in città sono 25.

Belpasso, i casi positivi comunicati dal Sindaco sono 10 soggetti.

Misterbiano l'ultimo aggiornamento ufficiale risale a lunedi scorso dove i cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente n.31 (trentuno), di cui n.5 ricoverati in ospedale e n.26 a domicilio; sono n.53 (cinquantatre) i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.

Santa Maria Licodia risulta positiva una bambina che frequenta una scuola d'infanzia, sono state attivate dall'Asp tutte le procedure previste dai protocolli nazionali.

I sindaci di Randazzo e Maletto, hanno annunciato la presenza di contagi nei loro Comuni. Il primo ad informare i cittadini è stato il sindaco di Randazzo Francesco Sgroi, che ha comunicato la presenza di due casi. Il primo è a casa sta bene e le persone giunte a contatto col contagiato sono in quarantena e tenuti sotto osservazione. Un altro soggetto sta bene ed è al momento ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, non per il covid, ma per altre cure che necessita per altre patologie. I parenti stanno bene e sono tenuti sotto osservazione.

Anche il sindaco di Maletto, Pippo De Luca ha comunicato la presenza di un caso a Maletto. Il giovane sta bene, e tutti coloro che sono venuti a contatto diretto col contagiato sono stati avvisati e tenuti sotto controllo. Altre due famiglie di Maletto, sono in quarantena fiduciaria, in quanto venuti a contatto con uno dei contagiati di Randazzo. Non si hanno notizie di casi a Bronte, con l’attenzione deviate per le elezioni. Si raccomanda di tenere sempre un comportamento corretto per evitare il dilagare dei contagi e rispettare le normative in vigore con le recenti ordinanze compreso l’uso della mascherina.