NUOVI DUE CASI A PATERNO', I POSITIVI SALGONO A SEI
Altri casi di Covid-19 confermati dall'Asl sono emersi a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.
Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a sei
IL POST DEL SINDACO: Mi hanno appena comunicato altri due casi positivi di coronavirus a Paternò, auguro ai nostri due concittadini una pronta guarigione e mi auguro che finalmente possiate capire che dovete rimanere a casa.
Stamattina, il sindaco di Paternò ha pubblicato un video rivolgendosi ai cittadini preannunciando tolleranza zero contro i trasgressori del decreto in vigore.
Ed ha pronunciato che nei prossimi giorni i controlli saranno effettuati utilizzando i droni.
Nnon si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale