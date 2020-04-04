NUOVI DUE CASI A PATERNO', I POSITIVI SALGONO A SEI

Altri casi di Covid-19 confermati dall'Asl sono emersi a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a s...

A cura di Redazione 04 aprile 2020 17:01

Condividi