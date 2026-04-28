Nuovi nati 2026, scatta il bonus da 1.000 euro: le domande vanno presentate entro 120 giorni dalla nascita o dall’adozione
Nuovi nati 2026, scatta il bonus da 1.000 euro: le domande vanno presentate entro 120 giorni dalla nascita o dall’adozione
E' possibile inviare le domande per il bonus nuovi nati riferito al 2026.
Lo comunica l'Inps ricordando che il bonus pari a 1.000 euro una tantum si può chiedere da parte delle famiglie dei nuovi nati o nel caso di adozione che hanno un Isee per prestazioni familiari e l'inclusione non superiore a 40mila euro.
Si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi.
Bisogna essere residenti in Italia. alla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo).
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell'Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (Spid, Cie e Cns)"; Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di patronato.
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell'evento per il quale è richiesto il bonus.
Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio in argomento, la domanda può essere presentata, entro 120 giorni (12 agosto 2026) dalla data del 14 aprile.