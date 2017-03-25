NUOVO ASSETTO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "MUOVITI PATERNO'

95047

A cura di Redazione Redazione
25 marzo 2017 18:38
News
Ieri, presso la sede di via teatro è stato ufficializzato il nuovo assetto direttivo dell'associazione "Muoviti Paternó", con il nuovo coordinatore Filippo Pennisi. Muoviti Paternó continuerà con le attività che ha sempre sostenuto e con il consueto impegno sociale a favore della città di Paternó.

