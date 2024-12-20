NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: ALLERTA METEO SICILIA: VENTI DI BURRASCA E MAREGGIATE PER LA TEMPESTA DIONISIO
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/12/24NELLA GIORNATA DI OGGI 20 DICEMBRE 2024, IN CONSIDERAZIONE DELLATEMPESTA DENOMINATA DIONISIO PRESENTE SULL'ITALIA, PERSISTONO VENTI...
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/12/24
NELLA GIORNATA DI OGGI 20 DICEMBRE 2024, IN CONSIDERAZIONE DELLA
TEMPESTA DENOMINATA DIONISIO PRESENTE SULL'ITALIA, PERSISTONO VENTI
FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O
BURRASCA FORTE:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA,
TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA
LIGURIA, TOSCANA E UMBRIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DI
EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE SU MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA CON
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- SI PREVEDE INOLTRE MARE GROSSO SUL MARE E CANALE DI SARDEGNA E MARE
MOLTO AGITATO SUL TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE E SULLO STRETTO DI
SICILIA PER LE PROSSIME 18/24 ORE.
SI PREVEDONO PER LA GIORNATA DI OGGI 20 DICEMBRE 2024 E PER LE
SUCCESSICE 18/24 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI SULLE AREE
APPENNINICHE DI MARCHE ED ABRUZZO, CON QUOTA NEVE DA 500/600 METRI;
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE
SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).
C.N.M.C.A.