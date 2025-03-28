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NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: PIOGGE INTENSE SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, DA DOMANI FORTI VENTI DI MAESTRALE

28 Marzo 2025 0 commenti

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 Marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale:

  • PERSISTONO PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI PERSISTENTI ED ABBONDANTI SULLA SICILIA SETTENTRIONALE E SULLA CALABRIA MERIDIONALE E TIRRENICA.
  • SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA E SULLA SICILIA, CON CONSEGUENTE STATO DEL MARE DI SARDEGNA MOLTO AGITATO.
  • PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
    ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE
    SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).

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