NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: PIOGGE INTENSE SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, DA DOMANI FORTI VENTI DI MAESTRALE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 Marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI PERSISTENTI ED ABBONDANTI SULLA SICILIA SETTENTRIONALE E SULLA CALABRIA MERIDIONALE E TIRRENICA.
- SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA E SULLA SICILIA, CON CONSEGUENTE STATO DEL MARE DI SARDEGNA MOLTO AGITATO.
- PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE
SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).