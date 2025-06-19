Nuovo bollettino INGV, l’Etna intensifica l’attività eruttiva: tremore vulcanico in aumento e nube di cenere a 6000 metri

Catania, 19 giugno 2025 – L’Etna torna a far sentire la sua voce. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che l’attività eruttiva, segnalata per la prima vo...

Catania, 19 giugno 2025 – L’Etna torna a far sentire la sua voce. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che l’attività eruttiva, segnalata per la prima volta oggi alle ore 04:01 UTC, è in pieno sviluppo. A partire dalle 04:10 UTC sono state osservate esplosioni stromboliane dal Cratere di Sud-Est, accompagnate dalla formazione di una nube vulcanica che ha raggiunto, alle 07:30 UTC, un’altezza di circa 6000 metri sopra il livello del mare, con dispersione prevalente verso nord.

Già dalle 03:55 UTC, le telecamere di sorveglianza avevano evidenziato un trabocco lavico dallo stesso cratere, che alimenta una modesta colata diretta verso la Valle del Leone. Un ulteriore piccolo trabocco è stato osservato anche verso sud-est alle 09:35 UTC. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse e la presenza di nuvolosità ostacolano parzialmente il monitoraggio visivo diretto dell’evento.

Tremore vulcanico in crescita

L’ampiezza del tremore vulcanico, un indicatore chiave dell’attività interna del vulcano, ha mostrato un costante incremento fino alle 04:30 UTC. Da quel momento, ha mantenuto valori alti e oscillanti, con una nuova tendenza al rialzo a partire dalle 09:30 UTC. In corrispondenza di questo aumento si è registrato anche un significativo incremento degli eventi infrasonici, localizzati prevalentemente presso il Cratere di Sud-Est.

Segnali strumentali e deformazioni del suolo

Sebbene problemi tecnici e le condizioni meteorologiche abbiano ostacolato parte delle rilevazioni, le stazioni di monitoraggio del suolo hanno registrato variazioni minime, come un’inclinazione di circa 0.20 microradianti alla stazione di Punta Lucia e una variazione di 106 nanostrain presso Monte Ruvolo. La rete GNSS permanente, invece, non ha evidenziato variazioni significative.

Monitoraggio continuo

L’INGV prosegue con il monitoraggio continuo della situazione, che resta in evoluzione. Alla luce dell’intensificarsi dell’attività eruttiva e delle condizioni atmosferiche non favorevoli, si raccomanda prudenza nei territori prossimi al vulcano e attenzione agli eventuali aggiornamenti della Protezione Civile.

COMUNICATO INGV

