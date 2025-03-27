NUOVO CASO DI BAGAGLIO INCUSTODITO: BORSONE SENZA PROPRIETARIO VICINO A UNA SCUOLA

Dopo il recente episodio della valigia lasciata incustodita in via Santa Lucia a Paternò, un nuovo caso simile si è verificato questa mattina, suscitando curiosità e una certa preoccupazione tra i res...

Dopo il recente episodio della valigia lasciata incustodita in via Santa Lucia a Paternò, un nuovo caso simile si è verificato questa mattina, suscitando curiosità e una certa preoccupazione tra i residenti. Un borsone è stato rinvenuto sul marciapiede, non distante dall’ingresso di una scuola, privo di un proprietario nelle vicinanze.

A segnalare la presenza dell’oggetto abbandonato sono stati alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti.

La situazione ha destato particolare attenzione, considerando le raccomandazioni di sicurezza che vengono diramate in situazioni del genere.

. La presenza del borsone è stata inoltre documentata con una foto a supporto della segnalazione.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza pubblica e sulla necessità di segnalare prontamente situazioni sospette per garantire la tutela della comunità.