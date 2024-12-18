NUOVO CODICE DELLA STRADA, IN 48 ORE 4.744 MULTE, SONO STATE RITIRATE 331 PATENTI E DECURTATI 8.136 PUNTI

Sono 4.744 le violazioni contestate nelle prime 48 ore di entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada, durante le quali sono stati sanzionati 14 automobilisti alla guida dopo aver assu...

Sono 4.744 le violazioni contestate nelle prime 48 ore di entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada, durante le quali sono stati sanzionati 14 automobilisti alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sono state ritirate 331 patenti e decurtati 8.136 punti dai documenti di guida.

Sono alcune dei dati diffusi oggi dal ministero dei Trasporti e dal Ministero degli interni.

Tra il 13 e il 15 dicembre - affermano i due ministeri - sono stati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri 626 incidenti stradali complessivi.

Dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, per 48 ore sono state 19.154 le pattuglie di Polizia e Carabinieri impegnate in controlli che hanno contestato 4.744 violazioni di cui: 431 per limiti di velocità; 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza; 117 per uso scorretto del cellulare alla guida.

I punti decurtati sono stati 8.136, le patenti ritirate 331 e le carte di circolazioni ritirate 224 carte di circolazione ritirate.

Su 4.599 conducenti - spiegano i ministeri - si è reso necessario il controllo con etilometri e/o precursori e di questi 170 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 14 sanzionati per essere alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.