NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI A PATERNÒ: IL CAPITANO SAVO DICHIARA, “IL NOSTRO OBIETTIVO È UNA COMUNITÀ SICURA E SERENA”

Il Capitano Marco Savo, 30 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò.L’Ufficiale, di origini romane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola...

Il Capitano Marco Savo, 30 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò.

L’Ufficiale, di origini romane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

I suoi primi incarichi lo hanno visto ricoprire il ruolo di Comandante di Plotone presso il III° Reggimento Carabinieri Lombardia e di Comandante di Plotone e Insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, dove ha avuto l’opportunità di contribuire alla formazione delle nuove generazioni dell’Arma.

Successivamente, il Capitano Savo è stato assegnato al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Stella, dove ha maturato una solida esperienza investigativa affrontando indagini su crimini complessi e legati al panorama delinquenziale del posto.

La sua carriera è poi proseguita a Reggio Calabria, dove, come Comandante della II^ Sezione, ha guidato importanti operazioni contro la criminalità organizzata, distinguendosi per la sua capacità di gestire situazioni delicate e complesse.

In questi giorni, il Capitano Savo ha iniziato una serie di incontri con i Sindaci e le altre Autorità del territorio sotto la sua giurisdizione.

Durante questi incontri ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie istituzioni per garantire una risposta efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Il Capitano si è detto onorato dell’incarico ricevuto e ha assicurato il massimo impegno nel contrastare i fenomeni delittuosi che più affliggono quest’area della provincia.

Ha dichiarato di voler lavorare per garantire una cornice di sicurezza e legalità che permetta alla comunità di vivere in un contesto di serenità.

Il Capitano ha già avviato il suo lavoro con un'attenzione particolare al territorio e alle sue problematiche, impegnandosi a conoscere da vicino le realtà locali e a instaurare un dialogo diretto con i cittadini.